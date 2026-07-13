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Подколзин о контракте Карлссона: «В чужую сторону не смотрю, за собой слежу. Его зарплата поднимет средний уровень: такие, как я, будут зарабатывать больше»

Нападающий « Эдмонтона »  Василий Подколзин  высказался о ситуации на рынке НХЛ после оффер-шита Лео Карлссону .

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