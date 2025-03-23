«Длинный Нептун»: Украинская ракета нацелена на Москву Ирэн ОрлонскаяВ американском издании 19FortyFive сообщается о новой модификации украинской крылатой ракеты «Нептун», которая получила название «Длинный Нептун».
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