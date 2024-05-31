В Томской области введут дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей

В Томской области разработаны дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Дети смогут получать бесплатное горячее питание в школах и техникумах, а родители — ежегодную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка для подготовки к учебному году.
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