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Песков ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы до выборов

Песков ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы до выборов

Global Look Press/Kremlin Pool/Globallookpress.com Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день рано говорить о том, посетит ли президент России Владимир Путин новые регионы до выборов на пост главы государства.

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Комментарии
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А Кудасов
Ишь какая цаца появилась: &quot;официальный представитель Кремля&quot;. И много там таких, которые про то, что не знают и знать не могут с важным видом изрекают: &quot;&quot;Пока еще рано говорить&quot;.
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