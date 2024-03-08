Песков ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы до выборов

Global Look Press/Kremlin Pool/Globallookpress.com Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день рано говорить о том, посетит ли президент России Владимир Путин новые регионы до выборов на пост главы государства.
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