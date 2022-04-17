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The Economist: Даже союзники США не желают вводить санкции против России

The Economist: Даже союзники США не желают вводить санкции против России

Большая часть мира не поддержала вводимые США по своему личному усмотрению санкции против России. Однако в последнее время наблюдается также отказ давних союзников и сателлитов Америки от поддержки политико-экономического давления на Москву.

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