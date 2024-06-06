Япония построила одно из самых больших  китобойных судов

Китобойное судно-завод Kangei Maru / © Sharjah24 News Судно представляет собой колосс длиной 112,6 метра (для сравнения большинство аналогичных промысловых судов имеют длину не более 65 метров), шириной 21 метр и массой более девяти тонн.
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