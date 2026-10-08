Запад вбивает последний гвоздь в крышку гроба экономики Украины Владимир Сергеев Олег Фаличев На фото: автомобильный поток на Крещатике в Киеве.
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