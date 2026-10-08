БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Народ бежит от «ледникового периода» Зеленского — но тот уже закусил удила

Народ бежит от «ледникового периода» Зеленского — но тот уже закусил удила

Запад вбивает последний гвоздь в крышку гроба экономики Украины Владимир Сергеев Олег Фаличев На фото: автомобильный поток на Крещатике в Киеве.

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