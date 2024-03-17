Привет, брат. Знаю, что наша с тобой переписка здесь у нас в Киеве вызывает много раздражения. Читают каждое письмо и стараются составить мой портрет.
Киев проголосует на 99% за Путина! Письмо из Киева
Комментарии
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Россиянин
"Их самолёты в Борисполе стоят постоянно прогретыми". А надо сделать так что бы не стояли. Хотя, эти самолеты можно будет взять в "коробочки", да и приземлить в Москве. Наши летчики не зря ведь тренируются.
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2 час.
Поля Русс
И точно не полюбят…ненависть наростала веками…Не братья они нам….поддержат, если только очень задымится под жо@й….а так чужаки хохлоеды для нас…так было и так будет
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1 час.
Игорь Кузнецов
Да, не удалось воспитать "советского человека"... 😔
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1 час.
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