Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Киев проголосует на 99% за Путина! Письмо из Киева

Киев проголосует на 99% за Путина! Письмо из Киева

Привет, брат. Знаю, что наша с тобой переписка здесь у нас в Киеве вызывает много раздражения. Читают каждое письмо и стараются составить мой портрет.

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Комментарии
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Россиянин
&quot;Их самолёты в Борисполе стоят постоянно прогретыми&quot;. А надо сделать так что бы не стояли. Хотя, эти самолеты можно будет взять в &quot;коробочки&quot;, да и приземлить в Москве. Наши летчики не зря ведь тренируются.
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2 час.
Поля Русс
И точно не полюбят…ненависть наростала веками…Не братья они нам….поддержат, если только очень задымится под жо@й….а так чужаки хохлоеды для нас…так было и так будет
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1 час.
Игорь Кузнецов
Да, не удалось воспитать &quot;советского человека&quot;... 😔
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1 час.

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