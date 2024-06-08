Судьи вынесли вердикт по эпизоду с Максом Ферстаппеном на пит-лейне

Судьи вынесли вердикт по эпизоду с Максом Ферстаппеном на пит-лейнеGetty Images / Red Bull Content PoolСтюарды Гран При Канады изучили инцидент с участием Макса Ферстаппена в квалификации и вынесли вердикт.
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