Белгидромет: на реках отмечаются колебания уровней воды с тенденцией к повышению.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реках отмечаются колебания уровней воды с тенденцией к повышению. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.