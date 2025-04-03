Мария Шукшина: Культуру отдали рынку, и что из этого вышло?. У нас громко заявляют, что подняли российскую киноиндустрию, акцентируют внимание на сборах.
«Деградация русского кино и культуры»: Мария Шукшина. Это - терроризм антикультуры в стране
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VB
Vasiliy Belokurov
Нет ни сценаристов, ни режиссеров, которые могли бы хоть приблизиться к шедеврам советского кино: Летят журавли, Добровольцы, Они сражались за родину, Вечный зов, Тени исчезают в полдень, Женщины. Дело было в Пеньково, Когда деревья были большими.............
Ответить
10 час.
Валентина смольникова
Давно пора Эрнеста убрать. Он враг для России.
Ответить
7 час.
Nikolia Vovchenko
Отвратительно,что"врач",который должен поставить диагноз,называет симптомы и утаивает причину заболевания...А,ведь борясь только со следствиями болезни не убирая причину,это равносильно запустить болезнь,которая потом приведёт к более печальным последствиям.Но,наши"врачи" то ли по не знанию,то ли ещё "от чего то",но почему то делают только намёки на симптомы...
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии