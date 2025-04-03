VB Vasiliy Belokurov Нет ни сценаристов, ни режиссеров, которые могли бы хоть приблизиться к шедеврам советского кино: Летят журавли, Добровольцы, Они сражались за родину, Вечный зов, Тени исчезают в полдень, Женщины. Дело было в Пеньково, Когда деревья были большими.............

Валентина смольникова Давно пора Эрнеста убрать. Он враг для России.