В Крыму взяли с поличным заукраинскую ведьму

какой же ты, Равиль злой...Пули тратить на говно всякое...Куда проще- утопить на ближайшем свинарнике в отстойнике навозной жижи. "По Сеньке шапка, по едреней матери колпак"

Это не ведьма, а обыкновенная распиарившаяся ТП. Нормальные ведьмы такой херней отродясь не страдали.

ВМ

Виктор Максименко

Еврей Сатановский старался унизить Захарову, еврей Хазанов называет русских животными, еврей зеленский уничтожает украинский народ, а это недоразумение тоже наживает себя еврейкой и грозиться Путину раввином. Это что недостатка ума или как сказал еврей Кедми исключительная нация им можно все.