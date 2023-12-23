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В Крыму взяли с поличным заукраинскую ведьму

В Крыму взяли с поличным заукраинскую ведьму

Политнавигатор Сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым в Евпатории задержана участница телепроекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ Наталья Абрамович.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
какой же ты, Равиль злой...Пули тратить на говно всякое...Куда проще- утопить на ближайшем свинарнике в отстойнике навозной жижи. &quot;По Сеньке шапка, по едреней матери колпак&quot;
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14 час.
Алексей Васильев
Это не ведьма, а обыкновенная распиарившаяся ТП. Нормальные ведьмы такой херней отродясь не страдали.
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13 час.
ВМ
Виктор Максименко
Еврей Сатановский старался унизить Захарову, еврей Хазанов называет русских животными, еврей зеленский уничтожает украинский народ, а это недоразумение тоже наживает себя еврейкой и грозиться Путину раввином. Это что недостатка ума или как сказал еврей Кедми исключительная нация им можно все.
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2 час.

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