"Я могу и без микрофона": Басков сравнил Бузову с представительницей мелкого рогатого скота

Между Бузовой и Басковым звездные разборки. Басков в соцсетях сравнил Бузову с блеющим животнымНа премии МУЗ-ТВ, которая отгремела на прошлой неделе, между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой пробежала черная кошка.