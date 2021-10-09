Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсутствие слушаний по его делам

МОСКВА, 9 октября/ Радио Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу, что грузинский суд не приводит слушания по его уголовным делам.
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