Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Домашний "Хренодер" - необыкновенно вкусная, ядреная, полезная приправа, которую можно заготовить на зиму.