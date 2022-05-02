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МИД Израиля вызвал российского посла из-за слов Лаврова о евреях

МИД Израиля вызвал российского посла из-за слов Лаврова о евреях

Замечания Лаврова назвали в МИД Израиля непростительными.фото: mid.ru--> МИД Израиля вызвал для разъяснительной беседы российского посла Анатолия Викторова из-за заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба ведомства.

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