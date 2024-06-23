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Коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния упал до 2.05. Ничья выводит обе сборные в 1/8 финала Евро-2024

По итогам второго тура упал коэффициент на ничью в матче Словакия – Румыния. Ничья идет за 2.05. Это самый низкий коэффициент на ничью на Евро-2024.

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