Один из самых известных ИИ-стартапов, Character AI, позволявший пользователям создавать сгенерированных персонажей и общаться с ними, объявил о банкротстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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в ИИ не верю
Свойство ПУЗЫРЕЙ - ЛОПАЮТСЯ.