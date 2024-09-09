В Новгородской области автоинспекторы остановили правонарушителя, применив оружие

«Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Крестецкому району Новгородской области обратили внимание на иномарку без государственных регистрационных знаков.
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