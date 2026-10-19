Ukrainian strikes on data centers in Russia has interrupted daily life for everyday citizens, preventing them from accessing bank accounts.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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