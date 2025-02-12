Два поражения Киева за неделю

Андрей Павлов

Открытым текстом интересуюсь у автора: оберегание вражеской логистики тоже входит в план истощения противника? А ведь благодаря ей истощается только человеческий потенциал врага, военно-технический не уменьшается, поставки вооружения стабильны. При таком подходе мы действительно будем воевать до последнего украинца, теряя соответствующе количество лучших сынов России. Обрубив поставки, мы гораздо быстрее истощим противника, чем уничтожая все мужское население вкраины.