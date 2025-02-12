REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Главарь террористической организации "Украина" все еще открытым текстом надеется использовать захваченный ее боевиками примерно процент Курской области как козырь на будущих переговорах.
Два поражения Киева за неделю
Комментарии
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Андрей Павлов
Открытым текстом интересуюсь у автора: оберегание вражеской логистики тоже входит в план истощения противника? А ведь благодаря ей истощается только человеческий потенциал врага, военно-технический не уменьшается, поставки вооружения стабильны. При таком подходе мы действительно будем воевать до последнего украинца, теряя соответствующе количество лучших сынов России. Обрубив поставки, мы гораздо быстрее истощим противника, чем уничтожая все мужское население вкраины.
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18 час.
Григорий Терещенко
Оберегание вражеской логистики означает, что кое кто из наших олигархов имеет там свой гешефт.
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17 час.
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