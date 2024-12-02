Посол Норвегии заявил, что страна не собирается ставить забор на границе с РФ

Норвегия не собирается строить забор у границы с Россией, потому что он не имеет смысла. Об этом заявил посол страны в РФ Роберт Квиле, добавив, что российским туристам сложно попасть в Норвегию и без закрытой границы.
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