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Автоэксперт рассказал, как агрегаторы такси обманывают пассажиров и водителей

Автоэксперт рассказал, как агрегаторы такси обманывают пассажиров и водителей

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Координатор движения «Стоп нелегал», автоэксперт, советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил, что некоторые агрегаторы такси намеренно выстраивают маршруты таким образом, чтобы взять с пассажиров больше денег, а честных водителей исключить из системы.

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