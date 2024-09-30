Генштаб: срок службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев

В Генштабе провели брифинг, посвящённый осеннему призыву, который начинается 1 октября. Как подчеркнул замначальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев.
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