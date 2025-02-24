Экономист Балынин: ставки по вкладам к концу 2025 года упадут до 15-18%

Ставки по вкладам к концу 2025 года опустятся до 15-18%, спрогнозировал в беседе с "Газетой.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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