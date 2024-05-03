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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Конечно, будет постоянной. Кому надо этот тяжёлый металлолом туда-сюда таскать.Решение Путина пр...
  • Дмитрий Гурин
    Пусть выставку сделают постоянной с пополнениями. Ну нет просто времени на праздники в Москву съездить, да и гостиниц...Решение Путина пр...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Решение Путина пр...

Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов

Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов

Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов Итак, в материале Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто мы поговорили о том, почему нам не удастся быстро создать новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец, учитывая особенности предвоенного периода, а также то, что мы уже фактически находимся в состоянии опосредованной войны со странами «свободного мира».

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