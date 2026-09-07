Трамп может использовать скандал с НАБУ против Зеленского

Действительно ли Трамп приказал НАБУ атаковать Зеленского? Почему европейские структуры взяли под опеку антикоррупционные органы Украины? Какие цели преследует ЕС, поддерживая НАБУ и САП? И изменится ли позиция Зеленского по войне и миру под давлением? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.