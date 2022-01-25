Правительство поручило проработать меры сдерживания цен на молочные продукты

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на закупку кормов в 2022 году по примеру прошлого года.
Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на закупку кормов в 2022 году по примеру прошлого года.
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