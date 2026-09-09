Артиллерия "Севера" разбила опорник и пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили из РСЗО "Град" опорный пункт и пункт управления БПЛА, а также личный состав противника на сумском направлении.
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