Минздрав: 14 пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде в стабильном состоянии

Помощник главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов рассказал о состоянии 14 пострадавших, получивших ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Белгороде.
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