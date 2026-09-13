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Я посетила все места где снимали сериал Твин Пикс

Я посетила все места где снимали сериал Твин Пикс

Идея объехать все места, где снимали «Твин Пикс», зародилась у меня ещё в институте, когда я, замотанная сессией второкурсница, наткнулась однажды ночью на этот сериал по случайному совету в каком-то киноблоге и пропала в нём на добрых три недели, пересматривая серию за серией вместо подготовки к экзаменам.

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