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Нижегородская правда

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Пациент с ожогами 90% тела выписался из Университетской клиники ПИМУ

Пациент с ожогами 90% тела выписался из Университетской клиники ПИМУ

21-летний молодой человек из Воронежа, получивший ожоги 90% поверхности тела, выписался из Ожогового центра Университетской клиники ПИМУ после почти четырех месяцев лечения.

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