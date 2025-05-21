Расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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