Глава фракции украинской партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что Украина продолжила сражаться с Российской Федерацией под влиянием экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, хотя боевые действия могли завершиться ещё весной 2022 года.