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Bloomberg: Иностранные инвесторы в прошлом квартале вывели рекордную сумму денег из Китая

Bloomberg: Иностранные инвесторы в прошлом квартале вывели рекордную сумму денег из Китая

Зарубежные инвесторы выводят свои средства из Китая, опасаясь проблем в экономике КНР из-за геополитической напряженности.

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