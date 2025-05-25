Можно ли бесконечно перерабатывать бумагу в бумагу?

Сортировка различных отходов становится все более актуальной. Пластик, металл, стекло, бумага – все эти материалы можно использовать повторно, тем самым сохраняя окружающую среду и экономя на производственных процессах.
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