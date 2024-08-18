Когда-нибудь в будущем дети придут и спросят: - Пап, мы сейчас в школе СВО проходим, великая победа была, русский народ велик, пока одного только понять не можем, может, ты объяснишь: как так вышло, что в этот период у вас главными военными экспертами на всю страну были мужик из бани, чинивший холодильники, какой-то геймер, владелец крымского санатория, и уклонист, за всю жизнь прочитавший только Сунь Цзы и Клаузевица? И я им скажу: - Слышьте, бабушки и дедушки вообще банки с водой перед телевизором заряжали, так что давайте, не умничайте тут.