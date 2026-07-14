Глава ФРС: любые изменения политики баланса будут заранее объявлены рынку

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш заявил, что любые изменения в политике управления балансом ФРС будут заранее анонсированы и подробно разъяснены как Конгрессу США, так и участникам финансового рынка.
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