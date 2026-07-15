В Уржуме в ДТП пострадал водитель мопеда

14 июля в 16.55 на ул. Гоголя, 96А в Уржуме произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением 36-летнего мужчины и мопеда под управлением 30-летнего мужчины.