ФСБ: мужчина планировал залить химикаты в воздуховоды машин работников ОПК

Мужчина, задержанный силовиками по подозрению в подготовке теракта в Ярославской области, намеревался отравить сотрудников одного из предприятий ОПК, залив химикаты в воздуховоды их машин, сообщает ФСБ РФ.
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