В Белом доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборах президента в 2024 году

Оценку будущей избирательной кампании дал координатор Белого дома Джон Кирби.В Белом доме прокомментировали решение президента России Владимира Путина принять участие в выборах президента в марте 2017 года.
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