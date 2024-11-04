В Волгоградской области начинается неделя приёмов по вопросам жилищно-коммунального обслуживания. Граждан будут принимать депутаты всех уровней, сенаторы РФ, руководители профильных ведомств, властей.
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В Волгоградской области начинается неделя приёмов по вопросам жилищно-коммунального обслуживания. Граждан будут принимать депутаты всех уровней, сенаторы РФ, руководители профильных ведомств, властей.