Медведев предупредил о риске космической войны из-за спутников «Рассвет»

«Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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