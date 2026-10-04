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Аргументы и Факты

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Медведев предупредил о риске космической войны из-за спутников «Рассвет»

Медведев предупредил о риске космической войны из-за спутников «Рассвет»

«Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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