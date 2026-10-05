Готовится массированный удар по Украине в ночь на 7 октября. В ночь на 6 октября планируется переброска 10 ракетоносцев Ту-95МС на аэродромы в европейской части России и ещё трёх Ту-160 на аэродром «Белая», сообщают мониторинговые ресурсы врага.
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