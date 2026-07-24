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Царьград

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Эксперт Роман Алабин предостерёг россиян о новых схемах мошенников

Эксперт Роман Алабин предостерёг россиян о новых схемах мошенников

IT-эксперт Роман Алабин предупреждает об угрозах потерять трудовой стаж из-за мошенников. В Красноселькупе женщина лишилась 4,8 млн рублей, доверившись ложным обещаниям об увеличении капитала.

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