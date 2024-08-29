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Фигурант дела отказался признать вину в подрыве Крымского моста

Фигурант дела отказался признать вину в подрыве Крымского моста

Предприниматель Былин не признал вину в подрыве Крымского моста Предприниматель Александр Былин, проходящий по уголовному делу о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года с использованием грузовика со взрывчаткой, не признает свою вину в совершении преступления.

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