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«Изничтожить! Бить по всем!»: Медведев в ярости из-за новых санкций США против России

«Изничтожить! Бить по всем!»: Медведев в ярости из-за новых санкций США против России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал наносить максимальный ущерб странам, введшим санкции против России и российских граждан, бить по их экономикам, институтам и благополучию населения всеми возможными способами.

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