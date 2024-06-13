«Изничтожить! Бить по всем!»: Медведев в ярости из-за новых санкций США против России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал наносить максимальный ущерб странам, введшим санкции против России и российских граждан, бить по их экономикам, институтам и благополучию населения всеми возможными способами.
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