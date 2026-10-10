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Расчеты БПЛА «Герань» нанесли удары по судам противника в Одессе и Черном море

Расчеты БПЛА «Герань» нанесли удары по судам противника в Одессе и Черном море

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам и портовой инфраструктуре, используемым в военных целях, в Одессе и акватории Черного моря.

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