Главарь Киевского режима Владимир Зеленский публично попросил американского миллиардера Илона Маска восстановить полноценную работу спутниковой связи Starlink на Украине.
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