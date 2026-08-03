Испытания самолёта SJ-100 планируют завершить до конца года

Первый серийный авиалайнер уже собран и участвует в сертификационных тестахДиректор филиала ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре — «Региональные самолёты» — Егор Попов сообщил, что в этом году в Хабаровском крае планируют выполнить полный цикл испытаний, как наземных, так и лётных, нового российского самолёта SJ-100 (Superjet-100).
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